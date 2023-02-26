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Яков Борисов

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Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1774

Дата смерти

27.03.1809

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Борис Силуянов

Мать: Матрона Евдокимова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1793

Сын: Евтихий Яковлев

Мать ребёнка: Стефанида (Прокопова)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1795

Сын: Сафроний (Яковлев)

Мать ребёнка: Стефанида (Прокопова)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1801

Дочь: Харитина Яковлева

Мать ребёнка: Стефанида (Прокопова)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1806

Сын: Андрей Яковлев

Мать ребёнка: Соломония Самойлова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1807

Сын: Корнилий Яковлев

Мать ребёнка: Соломония Самойлова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Параскева Яковлева

Мать ребёнка: Соломония Самойлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида (Прокопова)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломония Самойлова

Смерть
27.03.1809
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
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