Яков Борисов
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1774
Дата смерти27.03.1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Борис Силуянов
Мать: Матрона Евдокимова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1793
Сын: Евтихий Яковлев
Мать ребёнка: Стефанида (Прокопова)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1795
Сын: Сафроний (Яковлев)
Мать ребёнка: Стефанида (Прокопова)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1801
Дочь: Харитина Яковлева
Мать ребёнка: Стефанида (Прокопова)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1806
Сын: Андрей Яковлев
Мать ребёнка: Соломония Самойлова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1807
Сын: Корнилий Яковлев
Мать ребёнка: Соломония Самойлова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Параскева Яковлева
Мать ребёнка: Соломония Самойлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида (Прокопова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломония Самойлова
Смерть
27.03.1809
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.