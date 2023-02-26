Борис Силуянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борис Силуянов

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Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1774

Сын: Яков Борисов

Мать ребёнка: Матрона Евдокимова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1779

Сын: Корнилий Борисов

Мать ребёнка: Матрона Евдокимова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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