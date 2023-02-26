Борис Силуянов
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1774
Сын: Яков Борисов
Мать ребёнка: Матрона Евдокимова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1779
Сын: Корнилий Борисов
Мать ребёнка: Матрона Евдокимова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно