Матрона Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смерти27.04.1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Яков Борисов
Отец ребёнка: Борис Силуянов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1779
Сын: Корнилий Борисов
Отец ребёнка: Борис Силуянов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.04.1794
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.