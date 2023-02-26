Матрона Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Евдокимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

27.04.1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Яков Борисов

Отец ребёнка: Борис Силуянов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1779

Сын: Корнилий Борисов

Отец ребёнка: Борис Силуянов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.04.1794
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
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