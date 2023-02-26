Лукьян Сафронов
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения18.10.1825
Дата смерти10.11.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1825
Отец: Сафроний (Яковлев)
Мать: Ксения Федосова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1846
Жена: Варвара Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.10.1848
Сын: Епимах Лукин
Мать ребёнка: Варвара Иванова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1852
Дочь: Соломония Лукина
Мать ребёнка: Варвара Иванова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1855
Сын: Ульян Лукин
Мать ребёнка: Варвара Иванова
д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1858
Сын: Иван Лукьянов
Мать ребёнка: Варвара Иванова
д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.04.1861
Сын: Василий Лукьянов
Мать ребёнка: Варвара Иванова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1864
Дочь: Агафия Лукина
Мать ребёнка: Варвара Иванова
Смерть
10.11.1888