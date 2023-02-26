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Лукьян Сафронов

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Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

18.10.1825

Дата смерти

10.11.1888

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1825

Отец: Сафроний (Яковлев)

Мать: Ксения Федосова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1846

Жена: Варвара Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.10.1848

Сын: Епимах Лукин

Мать ребёнка: Варвара Иванова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1852

Дочь: Соломония Лукина

Мать ребёнка: Варвара Иванова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1855

Сын: Ульян Лукин

Мать ребёнка: Варвара Иванова

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1858

Сын: Иван Лукьянов

Мать ребёнка: Варвара Иванова

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.04.1861

Сын: Василий Лукьянов

Мать ребёнка: Варвара Иванова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1864

Дочь: Агафия Лукина

Мать ребёнка: Варвара Иванова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
10.11.1888
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
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