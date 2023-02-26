Ульян Лукин
Место рожденияд.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения18.06.1855
Дата смерти06.03.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Лукьян Сафронов
Мать: Варвара Иванова
Сын: Иоанн ст
Мать ребёнка: Феодосия (Федора) Петрова
Сын: Пётр Ульянов
Мать ребёнка: Феодосия (Федора) Петрова
Сын: Иоанн ст
Мать ребёнка: Феодосия (Федора) Петрова
Сын: Федот Ульянов
Мать ребёнка: Феодосия (Федора) Петрова
Сын: Максим Ульянов
Мать ребёнка: Феодосия (Федора) Петрова
Сын: Яков Ульянов
Мать ребёнка: Феодосия (Федора) Петрова
Дочь: Феодосия Ульянова
Мать ребёнка: Феодосия (Федора) Петрова
Сын: Фёдор Ульянов
Мать ребёнка: Феодосия (Федора) Петрова
Дочь: Евдокия Ульянова
Мать ребёнка: Феодосия (Федора) Петрова
Дочь: Мария Ульянова
Мать ребёнка: Феодосия (Федора) Петрова
Сын: Иоанн Ульянов
Мать ребёнка: Феодосия (Федора) Петрова
Сын: Гавриил Ульянов
Мать ребёнка: Феодосия (Федора) Петрова