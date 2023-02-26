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Ульян Лукин

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Место рождения

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

18.06.1855

Дата смерти

06.03.1857

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1855

Отец: Лукьян Сафронов

Мать: Варвара Иванова

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.03.1857
д.Толкачи
Бракосочетание
10.10.1882

Жена: Феодосия (Федора) Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.09.1883

Сын: Иоанн ст

Мать ребёнка: Феодосия (Федора) Петрова

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1885

Сын: Пётр Ульянов

Мать ребёнка: Феодосия (Федора) Петрова

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1886

Сын: Иоанн ст

Мать ребёнка: Феодосия (Федора) Петрова

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1887

Сын: Федот Ульянов

Мать ребёнка: Феодосия (Федора) Петрова

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1888

Сын: Максим Ульянов

Мать ребёнка: Феодосия (Федора) Петрова

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.04.1890

Сын: Яков Ульянов

Мать ребёнка: Феодосия (Федора) Петрова

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1891

Дочь: Феодосия Ульянова

Мать ребёнка: Феодосия (Федора) Петрова

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1894

Сын: Фёдор Ульянов

Мать ребёнка: Феодосия (Федора) Петрова

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1898

Дочь: Евдокия Ульянова

Мать ребёнка: Феодосия (Федора) Петрова

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Мария Ульянова

Мать ребёнка: Феодосия (Федора) Петрова

Рождение ребёнка
До 1901

Сын: Иоанн Ульянов

Мать ребёнка: Феодосия (Федора) Петрова

Рождение ребёнка
21.04.1902

Сын: Гавриил Ульянов

Мать ребёнка: Феодосия (Федора) Петрова

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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