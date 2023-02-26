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Варвара Иванова

Место рождения

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Иван Лукьянов

Мать: Евдокия Васильева

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1846

Муж: Лукьян Сафронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.10.1848

Сын: Епимах Лукин

Отец ребёнка: Лукьян Сафронов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1852

Дочь: Соломония Лукина

Отец ребёнка: Лукьян Сафронов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1855

Сын: Ульян Лукин

Отец ребёнка: Лукьян Сафронов

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1858

Сын: Иван Лукьянов

Отец ребёнка: Лукьян Сафронов

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.04.1861

Сын: Василий Лукьянов

Отец ребёнка: Лукьян Сафронов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1864

Дочь: Агафия Лукина

Отец ребёнка: Лукьян Сафронов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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