Иван Лукьянов
Место рожденияд.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Варвара Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1831
Дочь: Наталия Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильева
Смерть
Неизвестно