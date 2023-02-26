Иван Лукьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Лукьянов

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Место рождения

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

До 1813 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: ?

Мать: ?

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Варвара Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1831

Дочь: Наталия Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильева

Смерть
Неизвестно
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