Василий Лукьянов
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.04.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1861
Отец: Лукьян Сафронов
Мать: Варвара Иванова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.02.1880
Жена: Ульяния Авраамова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно