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Василий Лукьянов

Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.04.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

1828 г.р.

Жена

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
10.04.1861

Отец: Лукьян Сафронов

Мать: Варвара Иванова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.02.1880

Жена: Ульяния Авраамова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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