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Параскева Иванова

Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.10.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1858

Отец: Иван Тарасов

Мать: Агафия Емельянова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1876

Муж: Василий Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1876

Сын: Иродион Васильев

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.11.1879

Дочь: Матрона Васильева

Отец ребёнка: Василий Алексеев

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1881

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.09.1885

Сын: Григорий Васильев

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1888

Дочь: Акилина Васильева

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.12.1890

Дочь: Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1893

Сын: Василий Васильев

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1894

Дочь: Варвара Васильева

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1897

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.12.1899

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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