Параскева Иванова
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.10.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.10.1858
Отец: Иван Тарасов
Мать: Агафия Емельянова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1876
Муж: Василий Алексеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1876
Сын: Иродион Васильев
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Рождение ребёнка
03.11.1879
Дочь: Матрона Васильева
Отец ребёнка: Василий Алексеев
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1881
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Рождение ребёнка
26.09.1885
Сын: Григорий Васильев
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Рождение ребёнка
11.06.1888
Дочь: Акилина Васильева
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Рождение ребёнка
15.12.1890
Дочь: Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Рождение ребёнка
06.03.1893
Сын: Василий Васильев
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Рождение ребёнка
04.12.1894
Дочь: Варвара Васильева
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Рождение ребёнка
05.06.1897
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Рождение ребёнка
30.12.1899
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Смерть
Неизвестно