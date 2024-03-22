Митрофан Иванов
Место рождения
Дата рождения29.05.1864
Дата смерти06.02.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1864
Отец: Иван Тарасов
Мать: Агафия Емельянова
Бракосочетание
23.01.1883
Жена: Евгения Лазарева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.06.1884
Сын: Пётр Митрофанов
Мать ребёнка: Евгения Лазарева
Рождение ребёнка
30.09.1885
Сын: Роман Митрофанов
Мать ребёнка: Евгения Лазарева
Рождение ребёнка
1885
Сын: Иван Митрофанов
Мать ребёнка: Евгения Лазарева
Рождение ребёнка
12.02.1887
Дочь: Мария Митрофанова
Мать ребёнка: Евгения Лазарева
Рождение ребёнка
06.12.1890
Дочь: Анна Митрофанова
Мать ребёнка: Евгения Лазарева
Смерть
06.02.1891
Причина смерти: от угара