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Митрофан Иванов

Место рождения

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

29.05.1864

Дата смерти

06.02.1891

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1864

Отец: Иван Тарасов

Мать: Агафия Емельянова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.01.1883

Жена: Евгения Лазарева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.06.1884

Сын: Пётр Митрофанов

Мать ребёнка: Евгения Лазарева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1885

Сын: Роман Митрофанов

Мать ребёнка: Евгения Лазарева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1885

Сын: Иван Митрофанов

Мать ребёнка: Евгения Лазарева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1887

Дочь: Мария Митрофанова

Мать ребёнка: Евгения Лазарева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.12.1890

Дочь: Анна Митрофанова

Мать ребёнка: Евгения Лазарева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
06.02.1891
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от угара
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