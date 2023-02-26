Евгения Лазарева
Место рожденияд.Медведки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.01.1883
Муж: Митрофан Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.06.1884
Сын: Пётр Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофан Иванов
Рождение ребёнка
30.09.1885
Сын: Роман Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофан Иванов
Рождение ребёнка
1885
Сын: Иван Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофан Иванов
Рождение ребёнка
12.02.1887
Дочь: Мария Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Иванов
Рождение ребёнка
06.12.1890
Дочь: Анна Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Иванов
Рождение ребёнка
03.06.1904
Сын: Ипатий Леонов
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно