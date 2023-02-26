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Евгения Лазарева

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Место рождения

д.Медведки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866

Отец: ?

Мать: ?

д.Медведки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1883

Муж: Митрофан Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.06.1884

Сын: Пётр Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан Иванов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1885

Сын: Роман Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан Иванов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1885

Сын: Иван Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан Иванов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1887

Дочь: Мария Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Иванов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.12.1890

Дочь: Анна Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Иванов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1904

Сын: Ипатий Леонов

Отец ребёнка: не указан

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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