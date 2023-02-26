Мария Иванова
Место рождения
Дата рождения27.03.1876
Дата смерти08.04.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1876
Отец: Иван Тарасов
Мать: Агафия Емельянова
Бракосочетание
27.01.1895
Муж: Михаил Егоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1896
Дочь: Ксения Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Егоров
Рождение ребёнка
04.07.1897
Дочь: Марфа Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Егоров
Рождение ребёнка
04.08.1898
Сын: Дометий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Егоров
Рождение ребёнка
1901
Сын: Владимир Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Егоров
Рождение ребёнка
05.12.1902
Сын: Николай Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Егоров
Смерть
08.04.1903
Причина смерти: от тифа