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Мария Иванова

Место рождения

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

27.03.1876

Дата смерти

08.04.1903

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1876

Отец: Иван Тарасов

Мать: Агафия Емельянова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
27.01.1895

Муж: Михаил Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1896

Дочь: Ксения Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Егоров

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.07.1897

Дочь: Марфа Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Егоров

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1898

Сын: Дометий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Егоров

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1901

Сын: Владимир Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Егоров

Рождение ребёнка
05.12.1902

Сын: Николай Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Егоров

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
08.04.1903
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от тифа

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