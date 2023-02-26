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Михаил Егоров

Место рождения

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

06.11.1876

Дата смерти

22.03.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1876

Отец: Егор Наумов

Мать: Евдокия Минина

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
27.01.1895

Жена: Мария Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1896

Дочь: Ксения Михайлова

Мать ребёнка: Мария Иванова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.07.1897

Дочь: Марфа Михайлова

Мать ребёнка: Мария Иванова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1898

Сын: Дометий Михайлов

Мать ребёнка: Мария Иванова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1901

Сын: Владимир Михайлов

Мать ребёнка: Мария Иванова

Рождение ребёнка
05.12.1902

Сын: Николай Михайлов

Мать ребёнка: Мария Иванова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
22.03.1903
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от тифа сыпного

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