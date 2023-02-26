Михаил Егоров
Место рождения
Дата рождения06.11.1876
Дата смерти22.03.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1876
Отец: Егор Наумов
Мать: Евдокия Минина
Бракосочетание
27.01.1895
Жена: Мария Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1896
Дочь: Ксения Михайлова
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
04.07.1897
Дочь: Марфа Михайлова
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
04.08.1898
Сын: Дометий Михайлов
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
1901
Сын: Владимир Михайлов
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
05.12.1902
Сын: Николай Михайлов
Мать ребёнка: Мария Иванова
Смерть
22.03.1903
Причина смерти: от тифа сыпного