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Егор Наумов

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Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1876

Сын: Михаил Егоров

Мать ребёнка: Евдокия Минина

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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