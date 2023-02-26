Егор Наумов
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1876
Сын: Михаил Егоров
Мать ребёнка: Евдокия Минина
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно