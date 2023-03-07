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Алексей Ефимов

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Место рождения

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

12.03.1872

Дата смерти

26.06.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1872

Отец: Ефимий (Платонов)

Мать: Ксения Титова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.11.1893

Жена: Фёкла Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1896

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Фёкла Иванова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1899

Сын: Семён Алексеев

Мать ребёнка: Фёкла Иванова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1899

Сын: Пётр ст

Мать ребёнка: Фёкла Иванова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1900

Сын: Пётр Алексеев

Мать ребёнка: Фёкла Иванова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1903

Дочь: Лариса Алексеева

Мать ребёнка: Фёкла Иванова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
26.06.1904
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от чахотки
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