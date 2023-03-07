Алексей Ефимов
Место рождения
Дата рождения12.03.1872
Дата смерти26.06.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1872
Отец: Ефимий (Платонов)
Мать: Ксения Титова
Бракосочетание
05.11.1893
Жена: Фёкла Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1896
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Фёкла Иванова
Рождение ребёнка
01.02.1899
Сын: Семён Алексеев
Мать ребёнка: Фёкла Иванова
Рождение ребёнка
01.02.1899
Сын: Пётр ст
Мать ребёнка: Фёкла Иванова
Рождение ребёнка
24.06.1900
Сын: Пётр Алексеев
Мать ребёнка: Фёкла Иванова
Рождение ребёнка
23.03.1903
Дочь: Лариса Алексеева
Мать ребёнка: Фёкла Иванова
Смерть
26.06.1904
Причина смерти: от чахотки