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Ксения Титова

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Место рождения

д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1847

Дата смерти

22.07.1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1864

Муж: Ефимий (Платонов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1872

Сын: Алексей Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий (Платонов)

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.11.1874

Дочь: Варвара Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий (Платонов)

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1877

Дочь: Васса Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий (Платонов)

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.04.1882

Сын: Василий Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий (Платонов)

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
22.07.1885
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от родов
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