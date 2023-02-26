Ксения Титова
Место рожденияд.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1847
Дата смерти22.07.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1864
Муж: Ефимий (Платонов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1872
Сын: Алексей Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий (Платонов)
Рождение ребёнка
28.11.1874
Дочь: Варвара Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий (Платонов)
Рождение ребёнка
04.08.1877
Дочь: Васса Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий (Платонов)
Рождение ребёнка
05.04.1882
Сын: Василий Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий (Платонов)
Смерть
22.07.1885
Причина смерти: от родов