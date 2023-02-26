Сергей Иосифов
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.09.1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1793
Отец: Иосиф Власов
Мать: Мария Иванова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1809
Жена: Ирина Корнилиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.02.1821
Сын: Леонтий Сергеев
Мать ребёнка: Анна Сергеева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1824
Дочь: Ксения Сергеева
Мать ребёнка: Анна Сергеева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.04.1830
Дочь: Александра (Алексеева)
Мать ребёнка: Анна Сергеева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1833
Сын: Федот Сергеев
Мать ребёнка: Анна Сергеева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно