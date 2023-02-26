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Сергей Иосифов

Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.09.1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1793

Отец: Иосиф Власов

Мать: Мария Иванова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1809

Жена: Ирина Корнилиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.02.1821

Сын: Леонтий Сергеев

Мать ребёнка: Анна Сергеева

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1824

Дочь: Ксения Сергеева

Мать ребёнка: Анна Сергеева

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.04.1830

Дочь: Александра (Алексеева)

Мать ребёнка: Анна Сергеева

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1833

Сын: Федот Сергеев

Мать ребёнка: Анна Сергеева

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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