Иосиф Власов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИосиф Власов

Иосиф Власов

avatar

Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1767

Дата смерти

14.10.1823

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Екатерина Иосифова

Мать ребёнка: Мария Иванова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1793

Сын: Сергей Иосифов

Мать ребёнка: Мария Иванова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Евдокия Иосифова

Мать ребёнка: Мария Иванова

Рождение ребёнка
02.09.1800

Сын: Семён Иосифов

Мать ребёнка: Мария Иванова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1804

Сын: Лазарь Иосифов

Мать ребёнка: Мария Иванова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1807

Сын: Михаил Иосифов

Мать ребёнка: Мария Иванова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.10.1823
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close