Иосиф Власов
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1767
Дата смерти14.10.1823
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Екатерина Иосифова
Мать ребёнка: Мария Иванова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1793
Сын: Сергей Иосифов
Мать ребёнка: Мария Иванова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Евдокия Иосифова
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
02.09.1800
Сын: Семён Иосифов
Мать ребёнка: Мария Иванова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1804
Сын: Лазарь Иосифов
Мать ребёнка: Мария Иванова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1807
Сын: Михаил Иосифов
Мать ребёнка: Мария Иванова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.10.1823
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.