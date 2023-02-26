Семён Иосифов
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения02.09.1800
Дата смерти10.02.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1800
Отец: Иосиф Власов
Мать: Мария Иванова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1819
Жена: Фотиния (Флорова)
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Семёнова
Мать ребёнка: Фотиния (Флорова)
Рождение ребёнка
04.01.1825
Дочь: Домникия Семёнова
Мать ребёнка: Фотиния (Флорова)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Матрона Семёнова
Мать ребёнка: Фотиния (Флорова)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1833
Сын: Алексей Семёнов
Мать ребёнка: Фотиния (Флорова)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1836
Сын: Илья Семёнов
Мать ребёнка: Фотиния (Флорова)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.08.1840
Сын: Андрей Семёнов
Мать ребёнка: Фотиния (Флорова)
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.09.1848
Жена: Федора Самойлова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1848
Дочь: Анисия Семёнова
Мать ребёнка: Федора Самойлова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.02.1849
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.