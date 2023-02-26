Семён Иосифов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемён Иосифов

Семён Иосифов

Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

02.09.1800

Дата смерти

10.02.1849

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1800

Отец: Иосиф Власов

Мать: Мария Иванова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1819

Жена: Фотиния (Флорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Семёнова

Мать ребёнка: Фотиния (Флорова)

Рождение ребёнка
04.01.1825

Дочь: Домникия Семёнова

Мать ребёнка: Фотиния (Флорова)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Матрона Семёнова

Мать ребёнка: Фотиния (Флорова)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1833

Сын: Алексей Семёнов

Мать ребёнка: Фотиния (Флорова)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1836

Сын: Илья Семёнов

Мать ребёнка: Фотиния (Флорова)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.08.1840

Сын: Андрей Семёнов

Мать ребёнка: Фотиния (Флорова)

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.09.1848

Жена: Федора Самойлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1848

Дочь: Анисия Семёнова

Мать ребёнка: Федора Самойлова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.02.1849
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close