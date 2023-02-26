Фотиния (Флорова)
Место рожденияд.Подары Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1802
Дата смерти01.05.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.11.1819
Муж: Семён Иосифов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Семёнова
Отец ребёнка: Семён Иосифов
Рождение ребёнка
04.01.1825
Дочь: Домникия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Иосифов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Матрона Семёнова
Отец ребёнка: Семён Иосифов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1833
Сын: Алексей Семёнов
Отец ребёнка: Семён Иосифов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1836
Сын: Илья Семёнов
Отец ребёнка: Семён Иосифов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.08.1840
Сын: Андрей Семёнов
Отец ребёнка: Семён Иосифов
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
01.05.1848
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.