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Фотиния (Флорова)

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Место рождения

д.Подары Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

01.05.1848

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: Флор

Мать: ?

д.Подары Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1819

Муж: Семён Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Семёнова

Отец ребёнка: Семён Иосифов

Рождение ребёнка
04.01.1825

Дочь: Домникия Семёнова

Отец ребёнка: Семён Иосифов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Матрона Семёнова

Отец ребёнка: Семён Иосифов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1833

Сын: Алексей Семёнов

Отец ребёнка: Семён Иосифов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1836

Сын: Илья Семёнов

Отец ребёнка: Семён Иосифов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.08.1840

Сын: Андрей Семёнов

Отец ребёнка: Семён Иосифов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
01.05.1848
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
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