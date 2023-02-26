Илья Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлья Семёнов

Илья Семёнов

Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.07.1836

Дата смерти

13.06.1900

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

До 1802 г.р.

Жена

1836 г.р.

Дети

1857 г.р.
1858 г.р.
После 1858 г.р.
1859 г.р.
1860 г.р.
1873 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1836

Отец: Семён Иосифов

Мать: Фотиния (Флорова)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.10.1854

Жена: Агрипина Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.03.1857

Дочь: Дария ст

Мать ребёнка: Агрипина Яковлева

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1858

Дочь: Феодосия ст

Мать ребёнка: Агрипина Яковлева

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
После 1858

Дочь: Феодосия Ильина

Мать ребёнка: Агрипина Яковлева

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1859

Сын: Михаил Ильин

Мать ребёнка: Агрипина Яковлева

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1860

Сын: Протасий Ильин

Мать ребёнка: Агрипина Яковлева

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1873

Дочь: Анна Ильина

Мать ребёнка: Агрипина Яковлева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1876

Дочь: Домника Ильина

Мать ребёнка: Агрипина Яковлева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.03.1877

Дочь: Дария Ильина

Мать ребёнка: Агрипина Яковлева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Яковлева

Смерть
13.06.1900
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от удара
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close