Илья Семёнов
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.07.1836
Дата смерти13.06.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1836
Отец: Семён Иосифов
Мать: Фотиния (Флорова)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.10.1854
Жена: Агрипина Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.03.1857
Дочь: Дария ст
Мать ребёнка: Агрипина Яковлева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1858
Дочь: Феодосия ст
Мать ребёнка: Агрипина Яковлева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
После 1858
Дочь: Феодосия Ильина
Мать ребёнка: Агрипина Яковлева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1859
Сын: Михаил Ильин
Мать ребёнка: Агрипина Яковлева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1860
Сын: Протасий Ильин
Мать ребёнка: Агрипина Яковлева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1873
Дочь: Анна Ильина
Мать ребёнка: Агрипина Яковлева
Рождение ребёнка
03.01.1876
Дочь: Домника Ильина
Мать ребёнка: Агрипина Яковлева
Рождение ребёнка
13.03.1877
Дочь: Дария Ильина
Мать ребёнка: Агрипина Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Яковлева
Смерть
13.06.1900
Причина смерти: от удара