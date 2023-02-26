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Агрипина Яковлева

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Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

21.05.1836

Дата смерти

29.09.1902

Пол

Женский

Отец

1802 г.р.

Мать

1813 г.р.

Муж

1836 г.р.

Дети

1857 г.р.
1858 г.р.
После 1858 г.р.
1859 г.р.
1860 г.р.
1873 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1836

Отец: Яков Исааков

Мать: Ксения Корнеева

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.10.1854

Муж: Илья Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.03.1857

Дочь: Дария ст

Отец ребёнка: Илья Семёнов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1858

Дочь: Феодосия ст

Отец ребёнка: Илья Семёнов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
После 1858

Дочь: Феодосия Ильина

Отец ребёнка: Илья Семёнов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1859

Сын: Михаил Ильин

Отец ребёнка: Илья Семёнов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1860

Сын: Протасий Ильин

Отец ребёнка: Илья Семёнов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1873

Дочь: Анна Ильина

Отец ребёнка: Илья Семёнов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1876

Дочь: Домника Ильина

Отец ребёнка: Илья Семёнов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.03.1877

Дочь: Дария Ильина

Отец ребёнка: Илья Семёнов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Семёнов

Смерть
29.09.1902
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
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