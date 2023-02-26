Агрипина Яковлева
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения21.05.1836
Дата смерти29.09.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1836
Отец: Яков Исааков
Мать: Ксения Корнеева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.10.1854
Муж: Илья Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.03.1857
Дочь: Дария ст
Отец ребёнка: Илья Семёнов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1858
Дочь: Феодосия ст
Отец ребёнка: Илья Семёнов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
После 1858
Дочь: Феодосия Ильина
Отец ребёнка: Илья Семёнов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1859
Сын: Михаил Ильин
Отец ребёнка: Илья Семёнов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1860
Сын: Протасий Ильин
Отец ребёнка: Илья Семёнов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1873
Дочь: Анна Ильина
Отец ребёнка: Илья Семёнов
Рождение ребёнка
03.01.1876
Дочь: Домника Ильина
Отец ребёнка: Илья Семёнов
Рождение ребёнка
13.03.1877
Дочь: Дария Ильина
Отец ребёнка: Илья Семёнов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Семёнов
Смерть
29.09.1902
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.