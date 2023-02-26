Ксения Корнеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти05.07.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Никанор Яковлев
Отец ребёнка: Яков Исааков
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1832
Сын: Николай Яковлев
Отец ребёнка: Яков Исааков
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.05.1836
Дочь: Агрипина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Исааков
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1838
Сын: Тимофей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Исааков
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.04.1840
Сын: Стефан Яковлев
Отец ребёнка: Яков Исааков
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1842
Сын: Никифор Яковлев
Отец ребёнка: Яков Исааков
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1844
Сын: Сафроний Яковлев
Отец ребёнка: Яков Исааков
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1845
Сын: Платон Яковлев
Отец ребёнка: Яков Исааков
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Исааков
Смерть
05.07.1848
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры