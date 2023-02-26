Ксения Корнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Корнеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

05.07.1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Никанор Яковлев

Отец ребёнка: Яков Исааков

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1832

Сын: Николай Яковлев

Отец ребёнка: Яков Исааков

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.05.1836

Дочь: Агрипина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Исааков

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1838

Сын: Тимофей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Исааков

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.04.1840

Сын: Стефан Яковлев

Отец ребёнка: Яков Исааков

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1842

Сын: Никифор Яковлев

Отец ребёнка: Яков Исааков

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1844

Сын: Сафроний Яковлев

Отец ребёнка: Яков Исааков

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1845

Сын: Платон Яковлев

Отец ребёнка: Яков Исааков

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Исааков

Смерть
05.07.1848
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры
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