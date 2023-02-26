Платон Яковлев
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.11.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1845
Отец: Яков Исааков
Мать: Ксения Корнеева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Домника Платонова
Мать ребёнка: Мавра Карпова
Рождение ребёнка
?.12.1873
Дочь: Анна Платонова
Мать ребёнка: Мавра Карпова
Рождение ребёнка
26.09.1875
Сын: Иван Платонов
Мать ребёнка: Мавра Карпова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Карпова
Смерть
Неизвестно