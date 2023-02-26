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Платон Яковлев

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Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.11.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1845

Отец: Яков Исааков

Мать: Ксения Корнеева

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Домника Платонова

Мать ребёнка: Мавра Карпова

Рождение ребёнка
?.12.1873

Дочь: Анна Платонова

Мать ребёнка: Мавра Карпова

Рождение ребёнка
26.09.1875

Сын: Иван Платонов

Мать ребёнка: Мавра Карпова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Карпова

Смерть
Неизвестно
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