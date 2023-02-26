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Матрона Семёнова

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Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Семён Иосифов

Мать: Фотиния (Флорова)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1847

Муж: Владимир (Павлов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1849

Дочь: Марина Владимирова

Отец ребёнка: Владимир (Павлов)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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