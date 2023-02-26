Матрона Семёнова
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Семён Иосифов
Мать: Фотиния (Флорова)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1847
Муж: Владимир (Павлов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1849
Дочь: Марина Владимирова
Отец ребёнка: Владимир (Павлов)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно