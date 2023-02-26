Владимир (Павлов)
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Пахомий (Акимов)
Мать: Анна Романова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1847
Жена: Матрона Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1849
Дочь: Марина Владимирова
Мать ребёнка: Матрона Семёнова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно