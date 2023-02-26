Владимир (Павлов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимир (Павлов)

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Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Пахомий (Акимов)

Мать: Анна Романова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1847

Жена: Матрона Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1849

Дочь: Марина Владимирова

Мать ребёнка: Матрона Семёнова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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