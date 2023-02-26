Дария Пахомова
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.03.1833
Дата смерти15.06.1834
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1833
Отец: Пахомий (Акимов)
Мать: Анна Романова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.06.1834
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы
Похороны
Неизвестно
на Сосновицком кладбище