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Дария Пахомова

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Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.03.1833

Дата смерти

15.06.1834

Пол

Женский

Отец

1797 г.р.

Мать

До 1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1833

Отец: Пахомий (Акимов)

Мать: Анна Романова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.06.1834
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы
Похороны
Неизвестно
на Сосновицком кладбище
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