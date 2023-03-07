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Андрей Семёнов

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Место рождения

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

17.08.1840

Дата смерти

28.07.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1840

Отец: Семён Иосифов

Мать: Фотиния (Флорова)

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.11.1871

Жена: Агрипина Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1871
рядовой солдат Климовической уездной команды
Рождение ребёнка
02.03.1875

Сын: Федот Андреев

Мать ребёнка: Агрипина Яковлева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1877

Сын: Георгий Андреев

Мать ребёнка: Агрипина Яковлева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.04.1879

Дочь: Акилина Андреева

Мать ребёнка: Агрипина Яковлева

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.05.1882

Сын: Фёдор Андреев

Мать ребёнка: Агрипина Яковлева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1883

Сын: Иван Андреев

Мать ребёнка: Агрипина Яковлева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.04.1886

Сын: Семён Андреев

Мать ребёнка: Агрипина Яковлева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1888

Сын: Василий ст

Мать ребёнка: Агрипина Яковлева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Дюбин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Агрипина Яковлева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Военная служба
1888
рядовой
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Мария Андреева

Мать ребёнка: Агрипина Яковлева

Рождение ребёнка
13.06.1892

Сын: Тихон Андреев

Мать ребёнка: Агрипина Яковлева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.11.1895

Сын: Григорий Андреев

Мать ребёнка: Агрипина Яковлева

д.Сосновицы Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
28.07.1896
д.Сосновицы Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
До 1897

Дочь: Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Агрипина Яковлева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1901

Сын: Дюбин Прокофий Андреевич

Мать ребёнка: Агрипина Яковлева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
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