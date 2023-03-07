Андрей Семёнов
Место рождения
Дата рождения17.08.1840
Дата смерти28.07.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1840
Отец: Семён Иосифов
Мать: Фотиния (Флорова)
Бракосочетание
10.11.1871
Жена: Агрипина Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1871
рядовой солдат Климовической уездной команды
Рождение ребёнка
02.03.1875
Сын: Федот Андреев
Мать ребёнка: Агрипина Яковлева
Рождение ребёнка
29.10.1877
Сын: Георгий Андреев
Мать ребёнка: Агрипина Яковлева
Рождение ребёнка
07.04.1879
Дочь: Акилина Андреева
Мать ребёнка: Агрипина Яковлева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.05.1882
Сын: Фёдор Андреев
Мать ребёнка: Агрипина Яковлева
Рождение ребёнка
25.06.1883
Сын: Иван Андреев
Мать ребёнка: Агрипина Яковлева
Рождение ребёнка
14.04.1886
Сын: Семён Андреев
Мать ребёнка: Агрипина Яковлева
Рождение ребёнка
03.03.1888
Сын: Василий ст
Мать ребёнка: Агрипина Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1888
Мать ребёнка: Агрипина Яковлева
Военная служба
1888
рядовой
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Мария Андреева
Мать ребёнка: Агрипина Яковлева
Рождение ребёнка
13.06.1892
Сын: Тихон Андреев
Мать ребёнка: Агрипина Яковлева
Рождение ребёнка
19.11.1895
Сын: Григорий Андреев
Мать ребёнка: Агрипина Яковлева
д.Сосновицы Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
28.07.1896
д.Сосновицы Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
До 1897
Дочь: Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Агрипина Яковлева
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Агрипина Яковлева