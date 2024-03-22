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Дюбин Василий Андреевич

Место рождения

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Андрей Семёнов

Мать: Агрипина Яковлева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.07.1913

Жена: Дюбина Варвара Борисова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1914

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Дюбина Варвара Борисова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Военная служба
1915
рядовой 31-й Сибирский стрелковый полк
Военная служба
21.10.1941
попал в плен (освобожден)
Смерть
Неизвестно
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