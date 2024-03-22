Дюбин Василий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Андрей Семёнов
Мать: Агрипина Яковлева
Бракосочетание
08.07.1913
Жена: Дюбина Варвара Борисова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1914
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Дюбина Варвара Борисова
Военная служба
1915
рядовой 31-й Сибирский стрелковый полк
Военная служба
21.10.1941
попал в плен (освобожден)
Смерть
Неизвестно