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Дюбина Варвара Борисова

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Место рождения

д.Осиновка Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1888 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Осиновка Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.07.1913

Муж: Дюбин Василий Андреевич

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1914

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Дюбин Василий Андреевич

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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