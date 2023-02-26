Дюбина Варвара Борисова
Место рожденияд.Осиновка Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Осиновка Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.07.1913
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1914
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Дюбин Василий Андреевич
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно