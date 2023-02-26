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Федора Самойлова

Место рождения

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Самуил Нилов

Мать: Матрона Петрова

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.07.1846

Муж: Прокопий Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
19.09.1848

Муж: Семён Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1848

Дочь: Анисия Семёнова

Отец ребёнка: Семён Иосифов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.05.1853

Муж: Григорий Кириллов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.04.1854

Дочь: Александра Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Кириллов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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