Федора Самойлова
Место рожденияд.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Самуил Нилов
Мать: Матрона Петрова
д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.07.1846
Муж: Прокопий Григорьев
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
19.09.1848
Муж: Семён Иосифов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1848
Дочь: Анисия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Иосифов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.05.1853
Муж: Григорий Кириллов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.04.1854
Дочь: Александра Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Кириллов
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно