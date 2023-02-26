Самуил Нилов
Место рожденияд.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиДо 1844
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.12.1813
Дочь: Анна Самуйлова
Мать ребёнка: Матрона Петрова
д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
До 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Федора Самойлова
Мать ребёнка: Матрона Петрова
д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Петрова
Смерть
До 1844