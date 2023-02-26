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Самуил Нилов

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Место рождения

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

До 1844

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.12.1813

Дочь: Анна Самуйлова

Мать ребёнка: Матрона Петрова

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Федора Самойлова

Мать ребёнка: Матрона Петрова

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Петрова

Смерть
До 1844
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