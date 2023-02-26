Прокопий Григорьев
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.02.1822
Дата смертиДо 1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1822
Отец: Григорий Григорьев
Мать: Пелагия Федосьева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.07.1846
Жена: Федора Самойлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
До 1849