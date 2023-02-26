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Прокопий Григорьев

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Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.02.1822

Дата смерти

До 1849

Пол

Мужской

Отец

До 1804 г.р.

Мать

До 1804 г.р.

Жена

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
28.02.1822

Отец: Григорий Григорьев

Мать: Пелагия Федосьева

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.07.1846

Жена: Федора Самойлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
До 1849
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