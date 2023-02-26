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Иоанн Андреев

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Место рождения

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.09.1883

Дата смерти

22.03.1884

Пол

Мужской

Отец

До 1857 г.р.

Мать

До 1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1883

Отец: Андрей Александров

Мать: Мария Трофимова

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.03.1884
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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