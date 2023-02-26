Иоанн Андреев
Место рожденияд.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.09.1883
Дата смерти22.03.1884
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1883
Отец: Андрей Александров
Мать: Мария Трофимова
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.03.1884
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.