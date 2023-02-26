Алексей Андреев
Место рожденияд.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Андрей Александров
Мать: Мария Трофимова
д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1887
Жена: Анна Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Матрона Алексеева
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
До 1891
Сын: Пётр Алексеев
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Домника Алексеева
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1897
Сын: Павел Алексеев
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1899
Дочь: Анастасия Алексеева
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Трусова
Рождение ребёнка
1905
Дочь: София Алексеева
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Федора Алексеева
Мать ребёнка: Анна Иванова
Смерть
Неизвестно