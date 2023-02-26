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Алексей Андреев

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Место рождения

д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Андрей Александров

Мать: Мария Трофимова

д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1887

Жена: Анна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Матрона Алексеева

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
До 1891

Сын: Пётр Алексеев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Домника Алексеева

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1897

Сын: Павел Алексеев

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1899

Дочь: Анастасия Алексеева

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Трусова
Рождение ребёнка
1905

Дочь: София Алексеева

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Федора Алексеева

Мать ребёнка: Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
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