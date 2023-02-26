Анна Иванова
Место рожденияд.Боярщина
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Иван
Мать: не указана
д.Боярщина
Бракосочетание
25.01.1887
Муж: Алексей Андреев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Матрона Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Андреев
Рождение ребёнка
До 1891
Сын: Пётр Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Андреев
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Домника Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Андреев
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1897
Сын: Павел Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Андреев
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1899
Дочь: Анастасия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Андреев
д.Трусова
Рождение ребёнка
1905
Дочь: София Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Андреев
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Федора Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Андреев
Смерть
Неизвестно