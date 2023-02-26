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Анна Иванова

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Место рождения

д.Боярщина

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Иван

Мать: не указана

д.Боярщина
Бракосочетание
25.01.1887

Муж: Алексей Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Матрона Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Андреев

Рождение ребёнка
До 1891

Сын: Пётр Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Андреев

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Домника Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Андреев

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1897

Сын: Павел Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Андреев

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1899

Дочь: Анастасия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Андреев

д.Трусова
Рождение ребёнка
1905

Дочь: София Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Андреев

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Федора Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Андреев

Смерть
Неизвестно
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