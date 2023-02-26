Евдокия Иванова
Место рожденияд.Лесная Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1865
Дата смерти01.03.1890
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Иван
Мать: не указана
д.Лесная Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1885
Муж: Фёдор Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889
Сын: Митрофан Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Смерть
01.03.1890
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Шведовском кладбище