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Евдокия Иванова

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Место рождения

д.Лесная Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1865

Дата смерти

01.03.1890

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Иван

Мать: не указана

д.Лесная Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1885

Муж: Фёдор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889

Сын: Митрофан Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Смерть
01.03.1890
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Шведовском кладбище
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