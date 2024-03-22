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Фёдор Иванов

Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Иван Лаврентиев

Мать: Матрона Наумова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.01.1885

Жена: Евдокия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889

Сын: Митрофан Фёдоров

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Бракосочетание
17.02.1891

Жена: Фёкла Емельянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.01.1892

Дочь: Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Фёкла Емельянова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.01.1895

Жена: Александра Илларионова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1898

Сын: Василий Фёдоров

Мать ребёнка: Александра Илларионова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.07.1900

Дочь: Марина Фёдорова

Мать ребёнка: Александра Илларионова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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