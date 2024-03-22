Фёдор Иванов
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Иван Лаврентиев
Мать: Матрона Наумова
Бракосочетание
23.01.1885
Жена: Евдокия Иванова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889
Сын: Митрофан Фёдоров
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Бракосочетание
17.02.1891
Жена: Фёкла Емельянова
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.01.1892
Дочь: Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Фёкла Емельянова
Бракосочетание
25.01.1895
Жена: Александра Илларионова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1898
Сын: Василий Фёдоров
Мать ребёнка: Александра Илларионова
Рождение ребёнка
14.07.1900
Дочь: Марина Фёдорова
Мать ребёнка: Александра Илларионова
Смерть
Неизвестно