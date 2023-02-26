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Матрона Наумова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Аксименков Роман Иванов

Отец ребёнка: Иван Лаврентиев

д.Шавуры- Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Иван Лаврентиев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Лаврентиев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Лаврентиев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1873

Сын: Никита Иванов

Отец ребёнка: Иван Лаврентиев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1874

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Лаврентиев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1876

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван Лаврентиев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван Лаврентиев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.11.1881

Дочь: Екатерина Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Лаврентиев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1883

Сын: Прокопий Иванов

Отец ребёнка: Иван Лаврентиев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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