Матрона Наумова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Иван Лаврентиев
д.Шавуры- Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867
Сын: Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Иван Лаврентиев
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Лаврентиев
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Лаврентиев
Рождение ребёнка
До 1873
Сын: Никита Иванов
Отец ребёнка: Иван Лаврентиев
Рождение ребёнка
12.07.1874
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Лаврентиев
Рождение ребёнка
До 1876
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван Лаврентиев
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван Лаврентиев
Рождение ребёнка
27.11.1881
Дочь: Екатерина Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Лаврентиев
Рождение ребёнка
23.02.1883
Сын: Прокопий Иванов
Отец ребёнка: Иван Лаврентиев
Смерть
Неизвестно