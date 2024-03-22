Мария Иванова
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Иван Лаврентиев
Мать: Матрона Наумова
Бракосочетание
29.01.1888
Муж: Сергей Прокофьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1894
Дочь: Анастасия Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Прокофьев
Рождение ребёнка
11.01.1897
Сын: Павел Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Прокофьев
Рождение ребёнка
До 1897
Сын: Романенков Яков Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Прокофьев
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Матрона Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Прокофьев
Смерть
Неизвестно