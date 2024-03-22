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Мария Иванова

Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Иван Лаврентиев

Мать: Матрона Наумова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
29.01.1888

Муж: Сергей Прокофьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1894

Дочь: Анастасия Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Прокофьев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1897

Сын: Павел Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Прокофьев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1897

Сын: Романенков Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Прокофьев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Матрона Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Прокофьев

Смерть
Неизвестно
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