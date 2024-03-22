Сергей Прокофьев
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти22.11.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Прокопий Кодратов
Мать: Мария (Марфа) Фомина
Бракосочетание
29.01.1888
Жена: Мария Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1894
Дочь: Анастасия Сергеева
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
11.01.1897
Сын: Павел Сергеев
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
До 1897
Сын: Романенков Яков Сергеевич
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Матрона Сергеева
Мать ребёнка: Мария Иванова
Смерть
22.11.1899