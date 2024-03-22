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Сергей Прокофьев

Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1863

Дата смерти

22.11.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Прокопий Кодратов

Мать: Мария (Марфа) Фомина

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
29.01.1888

Жена: Мария Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1894

Дочь: Анастасия Сергеева

Мать ребёнка: Мария Иванова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1897

Сын: Павел Сергеев

Мать ребёнка: Мария Иванова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1897

Сын: Романенков Яков Сергеевич

Мать ребёнка: Мария Иванова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Матрона Сергеева

Мать ребёнка: Мария Иванова

Смерть
22.11.1899
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
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