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Мария (Марфа) Фомина

Место рождения

д.Неговка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Неговка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1853

Муж: Прокопий Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.06.1855

Сын: Евсевий (Евсигней) Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий Кодратов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1858

Сын: Романенков Прохор Прокопиев

Отец ребёнка: Прокопий Кодратов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.10.1860

Сын: Яков Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий Кодратов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1863

Сын: Сергей Прокофьев

Отец ребёнка: Прокопий Кодратов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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