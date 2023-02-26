Мария (Марфа) Фомина
Место рожденияд.Неговка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.11.1853
Муж: Прокопий Кодратов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.06.1855
Сын: Евсевий (Евсигней) Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Кодратов
Рождение ребёнка
19.07.1858
Сын: Романенков Прохор Прокопиев
Отец ребёнка: Прокопий Кодратов
Рождение ребёнка
22.10.1860
Сын: Яков Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Кодратов
Рождение ребёнка
1863
Сын: Сергей Прокофьев
Отец ребёнка: Прокопий Кодратов
Смерть
Неизвестно