Романенков Прохор Прокопиев
Место рождения
Дата рождения19.07.1858
Дата смерти13.12.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1858
Отец: Прокопий Кодратов
Мать: Мария (Марфа) Фомина
Бракосочетание
26.01.1877
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.12.1886
Мать ребёнка: Романенкова Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
1889
Сын: Романенков Стефан Прохоров
Мать ребёнка: Романенкова Евдокия Михайлова
Бракосочетание
21.05.1890
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Акилина Прохорова
Мать ребёнка: Романенкова Мария Григорьева
Рождение ребёнка
13.01.1893
Сын: Романенков Антоний Прохоров
Мать ребёнка: Романенкова Мария Григорьева
Рождение ребёнка
20.10.1899
Мать ребёнка: Романенкова Мария Григорьева
Рождение ребёнка
29.06.1902
Мать ребёнка: Романенкова Мария Григорьева
Смерть
13.12.1902