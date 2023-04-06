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Романенков Прохор Прокопиев

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Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

19.07.1858

Дата смерти

13.12.1902

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1858

Отец: Прокопий Кодратов

Мать: Мария (Марфа) Фомина

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.01.1877

Жена: Романенкова Евдокия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.12.1886

Сын: Романенков Пётр Прохоров

Мать ребёнка: Романенкова Евдокия Михайлова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1889

Сын: Романенков Стефан Прохоров

Мать ребёнка: Романенкова Евдокия Михайлова

Бракосочетание
21.05.1890

Жена: Романенкова Мария Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Акилина Прохорова

Мать ребёнка: Романенкова Мария Григорьева

Рождение ребёнка
13.01.1893

Сын: Романенков Антоний Прохоров

Мать ребёнка: Романенкова Мария Григорьева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1899

Сын: Романенков Лука Прохоров

Мать ребёнка: Романенкова Мария Григорьева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.06.1902

Сын: Романенков Пётр Прохоров

Мать ребёнка: Романенкова Мария Григорьева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
13.12.1902
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
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