Романенкова Евдокия Михайлова
Место рожденияд.Лигни Силуяновской волости
Дата рождения1858
Дата смерти06.02.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.01.1877
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.12.1886
Отец ребёнка: Романенков Прохор Прокопиев
Рождение ребёнка
1889
Сын: Романенков Стефан Прохоров
Отец ребёнка: Романенков Прохор Прокопиев
Смерть
06.02.1890