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Романенкова Евдокия Михайлова

Место рождения

д.Лигни Силуяновской волости

Дата рождения

1858

Дата смерти

06.02.1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лигни Силуяновской волости
Бракосочетание
26.01.1877

Муж: Романенков Прохор Прокопиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.12.1886

Сын: Романенков Пётр Прохоров

Отец ребёнка: Романенков Прохор Прокопиев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1889

Сын: Романенков Стефан Прохоров

Отец ребёнка: Романенков Прохор Прокопиев

Смерть
06.02.1890
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
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