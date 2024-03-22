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Романенкова Мария Григорьева

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Григорий

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.05.1890

Муж: Романенков Прохор Прокопиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Акилина Прохорова

Отец ребёнка: Романенков Прохор Прокопиев

Рождение ребёнка
13.01.1893

Сын: Романенков Антоний Прохоров

Отец ребёнка: Романенков Прохор Прокопиев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1899

Сын: Романенков Лука Прохоров

Отец ребёнка: Романенков Прохор Прокопиев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.06.1902

Сын: Романенков Пётр Прохоров

Отец ребёнка: Романенков Прохор Прокопиев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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