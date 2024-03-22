Романенкова Мария Григорьева
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.05.1890
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Акилина Прохорова
Отец ребёнка: Романенков Прохор Прокопиев
Рождение ребёнка
13.01.1893
Сын: Романенков Антоний Прохоров
Отец ребёнка: Романенков Прохор Прокопиев
Рождение ребёнка
20.10.1899
Отец ребёнка: Романенков Прохор Прокопиев
Рождение ребёнка
29.06.1902
Отец ребёнка: Романенков Прохор Прокопиев
Смерть
Неизвестно