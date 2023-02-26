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Женский

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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Дария Григорьева

Отец ребёнка: Григорий

д.Нижняя Хотяково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Романенкова Мария Григорьева

Отец ребёнка: Григорий

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1872

Сын: Тарас Григорьев

Отец ребёнка: Григорий

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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