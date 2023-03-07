Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения12.07.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1874
Отец: Иван Лаврентиев
Мать: Матрона Наумова
Военная служба
1890
рядовой
Бракосочетание
31.01.1892
Жена: Ирина Данилова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1893
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Ирина Данилова
Рождение ребёнка
23.06.1896
Сын: Пётр Васильев
Мать ребёнка: Ирина Данилова
Рождение ребёнка
28.02.1899
Сын: Василий Васильев
Мать ребёнка: Ирина Данилова
Смерть
Неизвестно