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Василий Иванов

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Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

12.07.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1874

Отец: Иван Лаврентиев

Мать: Матрона Наумова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Военная служба
1890
рядовой
Бракосочетание
31.01.1892

Жена: Ирина Данилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1893

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Ирина Данилова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1896

Сын: Пётр Васильев

Мать ребёнка: Ирина Данилова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1899

Сын: Василий Васильев

Мать ребёнка: Ирина Данилова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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