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Ирина Данилова

Место рождения

Аниськи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: ?

Мать: ?

Аниськи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.01.1892

Муж: Василий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1893

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1896

Сын: Пётр Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1899

Сын: Василий Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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