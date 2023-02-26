Ирина Данилова
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.01.1892
Муж: Василий Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1893
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
23.06.1896
Сын: Пётр Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
28.02.1899
Сын: Василий Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Смерть
Неизвестно