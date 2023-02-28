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Анна Иванова

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Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Иван Лаврентиев

Мать: Матрона Наумова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
31.01.1892

Муж: Борис Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1893

Сын: Семён Борисов

Отец ребёнка: Борис Петров

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.12.1894

Сын: Даниил Борисов

Отец ребёнка: Борис Петров

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1897

Сын: Павел Борисов

Отец ребёнка: Борис Петров

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1899

Сын: Василий Борисов

Отец ребёнка: Борис Петров

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1903

Дочь: Агрипина Борисова

Отец ребёнка: Борис Петров

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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