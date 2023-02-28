Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Иван Лаврентиев
Мать: Матрона Наумова
Бракосочетание
31.01.1892
Муж: Борис Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1893
Сын: Семён Борисов
Отец ребёнка: Борис Петров
Рождение ребёнка
09.12.1894
Сын: Даниил Борисов
Отец ребёнка: Борис Петров
Рождение ребёнка
10.01.1897
Сын: Павел Борисов
Отец ребёнка: Борис Петров
Рождение ребёнка
01.01.1899
Сын: Василий Борисов
Отец ребёнка: Борис Петров
Рождение ребёнка
20.06.1903
Дочь: Агрипина Борисова
Отец ребёнка: Борис Петров
Смерть
Неизвестно