Борис Петров
Место рождения
Дата рождения23.07.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1860
Отец: Пётр Фомин
Мать: Ефимия Андреева
Бракосочетание
20.01.1885
Жена: Дария Парфенова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1886
Дочь: Ксения Борисова
Мать ребёнка: Дария Парфенова
Рождение ребёнка
1891
Сын: Роман Борисов
Мать ребёнка: Дария Парфенова
Бракосочетание
31.01.1892
Жена: Анна Иванова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1893
Сын: Семён Борисов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
09.12.1894
Сын: Даниил Борисов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
10.01.1897
Сын: Павел Борисов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
01.01.1899
Сын: Василий Борисов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
20.06.1903
Дочь: Агрипина Борисова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Смерть
Неизвестно