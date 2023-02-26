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Борис Петров

Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

23.07.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1860

Отец: Пётр Фомин

Мать: Ефимия Андреева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.01.1885

Жена: Дария Парфенова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1886

Дочь: Ксения Борисова

Мать ребёнка: Дария Парфенова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1891

Сын: Роман Борисов

Мать ребёнка: Дария Парфенова

Бракосочетание
31.01.1892

Жена: Анна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1893

Сын: Семён Борисов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.12.1894

Сын: Даниил Борисов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1897

Сын: Павел Борисов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1899

Сын: Василий Борисов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1903

Дочь: Агрипина Борисова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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